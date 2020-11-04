ЦИК Молдавии утвердил итоги первого тура выборов

04.11.2020, 21:48, Новости дня

Центральная избирательная комиссия Молдавии утвердила итоги прошедшего 1 ноября первого тура выборов президента, по результатам которых во второй тур выходят действующий глава республики Игорь Додон и руководитель проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду.

Согласно окончательным данным, ни один из кандидатов не смог набрать более 50% голосов избирателей, поэтому для определения победителя понадобится второй тур. В нем примут участие Санду, набравшая 487 тыс. голосов, и Додон, получивший 439 тыс. голосов, передает ТАСС.

При этом ЦИК Молдавии назначила на 15 ноября второй тур выборов президента.

Накануне в Молдавии состоялись президентские выборы. После обработки 100% протоколов в первом туре победила лидер оппозиционной проевропейской «Партии действия и солидарности» Майя Санду с результатом 36,16% голосов. Второе место с результатом 32,61% занял действующий глава государства Игорь Додон, а на третьем месте расположился лидер «Нашей партии» Ренато Усатый, который набрал 16,9% голосов.

Это значит, что Додон и Санду встретятся во втором туре выборов 15 ноября, так как ни один из кандидатов не смог заручиться поддержкой более половины голосовавших избирателей. Ранее ЦИК республики признала выборы состоявшимися, поскольку явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33%. Ко времени закрытия участков ЦИК не зарегистрировала нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования, явка избирателей достигла 42,7% (1,2 млн человек).