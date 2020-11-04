 

Лукашенко обратился к Путину с просьбой о приобретении месторождения нефти в России

04.11.2020, 21:48, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным обратился с просьбой о возможном приобретении Минском нефтяного месторождения на территории России, сообщила пресс-служба белорусского лидера.

Речь шла о начале переговоров по поставкам углеводородов (нефти и газа) в Белоруссию в будущем году. «Все вопросы в данном направлении главы государств договорились решать оперативно. Также президент Беларуси обратился к российскому коллеге с просьбой о возможном приобретении месторождения нефти на территории России. Владимир Путин эту идею поддержал. После проработки вопрос более детально будет обсужден во время ближайших переговоров», – передает БелТА сообщение пресс-службы.

Пресс-служба Кремля, в свою очередь, сообщила, что главы государств подтвердили настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусских союзнических отношений.

Кроме того, Путин и Лукашенко обсудили по телефону ситуацию в США, Польше, Литве и Украине, а также актуальные вопросы внутренней повестки двусторонних отношений.

Также президенты дали высокую оценку сотрудничеству в борьбе с распространением коронавируса. «В этом контексте отмечено важное значение договоренности о поставках в Белоруссию российской вакцины», – говорится в сообщении.

При этом Лукашенко проинформировал Путина о текущей ситуации в Белоруссии и поздравил Путина и всех российских граждан с Днем народного единства. Также стороны рассмотрели ряд практических вопросов взаимодействия в торгово-экономической сфере.

Главы государств также обсудили проблематику урегулирования нагорно-карабахского конфликта и вопросы перевалки белорусских грузов в порту Усть-Луга в Ленинградской области, а также сотрудничество двух стран в военной сфере.

Помимо прочего, Владимир Путин поддержал предложение белорусского коллеги организовать на территории Белоруссии производство вакцины от коронавируса с использованием российских технологий. «В части противодействия инфекции речь шла об организации производства вакцины в Беларуси, передаче российских технологий и технологического процесса для данного производства. Это предложение белорусского лидера было поддержано российским коллегой», – говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее Лукашенко заявил, что внешняя политика Белоруссии будет иметь многовекторный характер, однако Минск никогда не отвернется от Москвы. В конце октября белорусский лидер в ходе беседы с госсекретарем США Майком Помпео заявил, что РФ является главным союзником Минска.



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