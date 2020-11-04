Мнение: Письмо: “Ему нужна другая женщина”

04.11.2020, 21:10, Разное

И здесь плохая рефлексия у автора.

Не настолько плохая, как в первом письме, но тоже плохая.

И тоже хвост в поле из-за этого, как у той, и долго будет оплакивать и обдумывать, что не так.

Только эта умудрилась не только хвост получить, но еще и слиться в конце.

yoga_bloga

Здравствуете, Эволюция!

Надеюсь, мне повезет, и мое письмо попадет к Вам на разбор.

Моя история началась в марте. С началом карантина закрылись все тренажерные залы и для домашних тренировок решила купить снаряд на Авито. Продавцом снаряда был А. Он предложил привезти его по моему адресу, а я бы забрала и отдала деньги. Снаряд был тяжелым и А. настоял на том, чтобы принести его к подъезду.

А. мне сразу понравился, как только его увидела. Высокий, широкоплечий, спортивный мужчина. Чем-то похож на Джейсона Стэтхема. Мою симпатию он заметил сразу (потом говорил это не раз). Отдала деньги. Немного пообщались и разошлись. На следующий день он написал, спросил, как проходят домашние тренировки. В дальнейшем переписывались каждый день.

Через примерно неделю А. предложил вместе поужинать. В условиях карантина сходить было некуда, и я отважилась позвать его к себе. По наивности думала, что мы просто прилично пообщаемся, наверняка будет весело и есть общие темы.

Он приехал с рыбой и овощами для ужина и вином. Готовил он, а я помогала. В какой-то момент А. с досадой отметил, что на руках остался запах рыбы. Я попыталась подбодрить: пахнешь как Хэмингуэй (отсылка к «Старик и море» и к тому, что Хэм был очень брутальным мужчиной). В последствии А. говорил, что ему это сравнение понравилось. Также в ходе вечера А. пытался приставать и обнимать. По наивности я удивлялась, что на первой встрече пристает, и поэтому краснела вся и отказывала, но старалась максимально вежливо это делать.

(Здесь уже видно вранье. “Отважилась”, но при этом “удивлялась по наивности”. Хоть бы выбрала одну линию вранья. То ли знала, что будет приставать, но отважилась, то ли была наивной и очень приставаниям удивилась)

После мы виделись еще, в затем начали встречаться. Он приезжал ко мне почти каждый день. Я готовила ужины. Он спрашивал, что купить, я отвечала – ничего не нужно, все есть. Но он все равно что-то привозил: к чаю или вообще холодильник затаривал. У меня чайник сломался, привез новый. Я ему подарила большое полотенце, так как он всегда принимал у меня душ. Все мои полотенчики крохотные для него.

(Ну понятно, у феечки и полотенчики крохотные)

У А. очень сильное либидо. Ему всегда хочется много секса. Мне столько не надо, но ему я отказывала только по уважительной причине.

(Отмороженные в сексе девушки – это всегда проблема с рефлексией значимости парня. Понятно почему? У онегиных тоже так кстати, но у девушек это особенно всегда видно. СЗ парня высокая, но секса не хочет, потому что очень плохо рефлексирует его значимость. Головой вроде понимает, а телом не чувствует)

Я чувствовала, как он мне становится дороже, но также, казалось, что и ему важны отношения. А. сам захотел познакомиться с моим папой. Хоть мне было страшно знакомить, все-таки согласилась.

Отношения закончились три недели назад. Виновата в этом я. Дело в том, что я невнимательная, витающая в облаках, импульсивная (всегда думала, что это особенности нервной системы, но возможно просто ужасные границы). Это создает мне много проблем в жизни. На почве этих качеств произошла одна история. Извините, не буду рассказывать, что именно случилось – не хочу лишний раз позориться. Прошу поверить на слово – ситуация была странной и некрасивой. А. был неприятно удивлен и сказал мне об этом.

(Она думает, что это мне нужно знать причину их конфликта, а не ей нужно описать, чтобы получить анализ. А мне все равно. Так она и с ним себя вела. Вечно строила из себя витающую в облаках феечку, которой ничего от него не нужно, которая из доброты отзывается на его инициативу)

После этого мне казалось, он стал меня воспринимать чуть настороженно. Я захотела быстренько измениться, стать лучше. Не хотела, чтобы А. было за меня стыдно. При этом внутри меня росло напряжение и я стала волноваться, что опять что-нибудь сделаю не так, скажу что-то не впопад. Так и происходило. У А. стало больше расти раздражение.

(Такие фальшивые, строящие из себя трепетных ланей, женщины и правда очень сильно раздражают. Понятно как такое амплуа связано с плохой рефлексией?)

А кроме этого он стал обижаться, что я просила иногда переносить встречи (я много работаю, в том числе по выходным, устаю, стараюсь соблюдать режим сна – без него я посыплюсь. У А. вечер и ночь – время бодрствования). Параллельно у него были проблемы с работой. Это тоже влияло на то, что он часто ворчал на меня.

(Она еще все время жаловалась и отказывалась от встреч, а на самом деле щипцевала совместную жизнь и он это видел)

Вот наш финальный диалог.

Я: Может завтра продолжим смотреть сериал?

А: Я и щас могу

Я: Я бы с удовольствием… Ну может только одну серию, а то чот устала с дороги

А: Ладно, я домой

Я: Я очень хочу с тобой встретиться, но я чот без сил(((Но завтра получится увидеться?

А: Это почти всегда так уже. Не знаю, что я буду делать, посмотрим завтра

Я: Я немного переживаю из-за наших несостыковок. И мне кажется, что проблем было бы меньше, если бы мы вместе жили. Скажи, ты думал об этом?

А: Нет

…

Я: Ну а вообще, ты представляешь наше совместное будущее?

А: Почему такие разговоры?

Я: Просто мы полгода встречаемся, мне кажется, за это время можно понять, хочешь ли ты с определенным человеком строить свое будущее или нет

А: Недавно подумал – неужели бывает без этого всего. Не, не бывает

Я: Но это нормально – хотеть динамики в отношениях…

А: Я свое будущее сейчас слабо представляю. Все хуже и хуже

Я: Я понимаю о чем ты. Поверь, я больше всего на свете хочу, чтобы у тебя все наладилось с работой и было хорошо! Но для себя я хочу уверенности в партнёре и понимание, что отношения имеют перспективу. Что партнёр хочет, как и я, семью. И не когда то в далёком будущем. А в ближайшее год…два. Три максимум.И то три много для моего возраста… Хочешь ли ты этого?

А: Наверное нет

Я: Ок… Последние полгода были для меня самыми классными! Мне очень жаль, что у нас ничего не сложилось…. Буду рада, если будешь хотя бы добрым словом вспоминать меня. Я уверена, что у тебя все сложится наилучшим образом. Всего хорошего!

А: Сложилось – это семья должна быть?

Я: Для меня да

А: Я так привык, что вы меня все кидаете. Потому и не хочу ничего. Просто взяла и выбросила. И всего хорошего. Ну ок, всего хорошего

Я: У меня сейчас сердце на куски рвется… Для меня ‘сложилось’ это, да, семья или быть на пути к ней. Я бы все отдала, чтобы это прекрасное будущее у меня было с тобой. Но ты даже жить со мной не хочешь… Видимо, я недостаточно хороша для тебя. Так что кто кого бросает

А: Я 12 лет жил в браке. И пока не хочу больше. Мои последние отношения закончились так что я никому больше не буду доверять. Я одинок

Я: Я считаю, если мужчина не предлагает женщине чего то большего и серьезного, то она служит в роли бесплатной проститутки. Меня эта роль не устраивает…. Ты лучший во всех смыслах… Но мне надо …. Я уже сказала, чего…. Смысл повторяться

(Все было бы ничего, если бы она достала эти щипцы про совместную жизнь не на падающей значимости. В тот момент, когда он решил, что надо ее бросить, она стала тянуть из него совместную жизнь. А бросить он ее решил из-за нулевой спонтанности в их отношениях)

Если абстрагироваться от моих чувств, то я его понимаю – у него приоритет свою жизнь наладить. Да и вообще ему нужна другая женщина, не такая как я, более умная, внутренне зрелая, без проблем с импульсивностью и невнимательностью. Кроме этого, по диалогу я вижу, что он легко от меня отказался, а значит и чувств особо ко мне и не было. Возможно, он и сам думал о разрыве отношений, хоть и написал «взяла и выбросила» – это от злости.

(Она сделала вывод, что у него не было чувств, потому что он не среагировал на щипцы в виде жирной точки. Но теперь скучает и думает, что оттолкнула его своей точкой)

Довольно часто скучаю по нему. Это проявляется в двух видах – 1. Мне одиноко и я думаю, что я поторопилась с этим разговором, становится очень грустно. 2. Вспоминаю с теплотой то классное, что между нами было. И на этой стадии мой минус сильно меньше.

(До сих пор плохо рефлексирует его значимость тогда и сейчас, поэтому не может оценить правильно свое поведение. Горюет, что щипцы не принесли результат)

Уважаемая Эволюция, мой запрос такой: насколько плохо для меня закончились отношения? Плохо ли то, что я скучаю? Есть ли у меня шанс начать нормальные отношения?