 

Британские букмекеры засомневались в победе Трампа на выборах

04.11.2020, 21:08, Новости дня

Букмекерские компании Великобритании оценили шансы действующего президента США на переизбрание в 25%, тогда как еще в среду утром вероятность его победы была 70%.

Такие конторы, как SkyBet и PaddyPower дают на победу Трампа коэффициент 4, Ladbrokes – 3,5, а William Hill – 3,6. Таким образом, вероятность успеха главы Белого дома, по оценкам букмекером, равна 25-29%, передает ТАСС.

Отмечается, что в день перед выборами победа Трампа была возможна на 35-40%. На кандидата от демократов Джозефа Байдена ставки сейчас принимаются с коэффициентами от 1,22 до 1,3, то есть вероятность его победы оценивается в 77-82%. Перед голосованием букмекеры давали на него коэффициент 1,4.

Выборы в США официально завершились закрытием участков на Аляске в 01.00 ночи по Вашингтону (9.00 мск). На фоне голосования в США начались новые беспорядки.

К 3 ноября на выборах в Соединенных Штатах досрочно проголосовали более 100 млн человек, что является рекордным показателем в американской истории.

По последним данным, Байден обходит Трампа в важном для победы штате Мичиган.



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