Le Parisien – «побочная жертва эпидемии» — в Марселе ребёнок остался без документов из-за противоречивых предписаний властей

04.11.2020, 21:00, Новости дня

Родители новорождённой девочки в Марселе не смогли оформить документы на ребёнка, выполняя предписание властей об изоляции после получения положительного анализа на коронавирус, пишет Le Parisien. Как поясняет издание, в законе не предусмотрено отсрочки для регистрации новорождённого даже в случае исключительных обстоятельств. Теперь маленькой Ноа придётся несколько месяцев ждать судебного решения, чтобы получить удостоверение личности, необходимое для зачисления в ясли или компенсации медицинских расходов, передаёт газета.



Reuters

Рождённую менее месяца назад в Марселе малышку Ноа, вероятно, можно назвать «побочной жертвой эпидемии COVID-19», пишет Le Parisien. Без записи акта гражданского состояния и номера социального страхования, необходимых для зачисления в ясли или возмещения медицинских расходов, «ребёнок оказался в кафкианской ситуации», отмечает издание.

Как поясняет газета, родители Ноа за два дня до её рождения получили положительный результат теста на коронавирус. Они должны были зарегистрировать новорождённого в мэрии до 12 октября, однако, соблюдая срок изоляции, отец семейства Рубен ждал результатов нового теста на COVID-19. Наконец, отрицательный анализ был получен им 13 октября.

«Он сразу явился в мэрию, но ему сказали, что уже слишком поздно», — сетует адвокат семьи Эрве Серусси. По его словам, ЗАГС отправил письмо в прокуратуру Марселя, чтобы узнать, может ли он сделать исключение, учитывая ситуацию со здоровьем, но получил отказ. «Множество административных процедур должно быть исполнено в течение очень короткого периода времени, для исключительных обстоятельств ничего не предусмотрено», — констатирует юрист.

Раздосадованный отец четырёх детей, в свою очередь, рассказал, что после того, как его тест на COVID-19 показал положительный результат, ему позвонили из службы социального обеспечения и попросили оставаться дома в течение семи дней, что он и сделал. «Я наивно полагал, что у мэрии будет решение, но здесь юридический вакуум. Это безумная история: у моей дочери нет документов, потому что я всего лишь выполнял то, что мне сказали». Теперь родители должны получить заявление о рождении ребёнка в судебном порядке через Суд большой инстанции. Эта процедура требует содействия адвоката и занимает от 6 до 8 месяцев в обычное время, а в период карантина, вероятно, ещё дольше, отмечает Le Parisien.