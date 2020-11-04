Le Monde – Вашингтон одобрил продажу Тайваню боевых беспилотников для сдерживания Китая

04.11.2020, 21:00, Новости дня

Госдепартамент США разрешил компании General Atomics продать четыре разведывательно-ударных беспилотника MQ-9 Reaper Тайваню для укрепления оборонного потенциала острова, пишет Le Monde. Как отмечает издание, модернизация вооружённых сил необходима островному государству для предотвращения возможного нападения со стороны Китая.



Reuters

Во вторник, 3 ноября, Соединённые Штаты одобрили продажу Тайваню четырёх разведывательно-ударных беспилотников MQ-9 Reaper за $600 миллионов для укрепления обороны острова в разгар напряжённости с Пекином, пишет Le Monde. По информации издания, контракт с американской оборонной компанией General Atomics предполагает поставку четырёх готовых к вооружению дронов MQ-9 Reaper, два наземных и два мобильных пункта управления, системы наведения, радары и системы обработки изображения для распознавания.

В официальном сообщении госдепартамента уточняется, что такая покупка позволит Тайваню «модернизировать свои вооружённые силы и сохранить надёжный оборонный потенциал». Ведомство подчёркивает, что она также позволит острову улучшить потенциал для ответа на существующие и будущие угрозы, предоставив возможности для «разведки, наблюдения и распознавания, выбора цели и удара с земли, моря или под водой».

В статье отмечается, что это уже третья крупная продажа вооружения Тайваню, которую администрация Трампа одобрила за почти три недели. Общая сумма возможных приобретений достигает $4,8 млн. Министр иностранных дел Тайваня в своём заявлении также напомнил о неоднократном приобретении американского оружия и подчеркнул важность этих поставок «оборонительного оружия», которое позволит острову «усилить потенциал и уверенность в защите мира в Тайваньском проливе».

Как рассказывает французская газета, продажа американского оружия является больной темой для Пекина: он предъявляет свои права на остров, которым уже 75 лет руководит конкурирующий режим. Китай обещал ввести санкции против американских компаний Boeing Defense, Lockheed Martin и Raytheon за договоры по продаже вооружения, о которых сообщалось ранее.

Как напоминает Le Monde, Вашингтон разорвал дипломатические отношения с Тайбэем в 1979 году ради признания Пекина. В тот же год, однако, США приняли закон о помощи в обороне острова в случае конфликта и с тех пор остаются его самым могущественным союзником, а также важнейшим поставщиком оружия. Пекин угрожает прибегнуть к силе в случае официального провозглашения независимости в Тайване или внешнего вмешательства, поэтому Соединённые Штаты хотят предоставить острову оборонный потенциал для сдерживания возможного наступления китайской армии.