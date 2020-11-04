 

Le Monde – Вашингтон одобрил продажу Тайваню боевых беспилотников для сдерживания Китая

04.11.2020, 21:00, Новости дня

Госдепартамент США разрешил компании General Atomics продать четыре разведывательно-ударных беспилотника MQ-9 Reaper Тайваню для укрепления оборонного потенциала острова, пишет Le Monde. Как отмечает издание, модернизация вооружённых сил необходима островному государству для предотвращения возможного нападения со стороны Китая.


Reuters

Во вторник, 3 ноября, Соединённые Штаты одобрили продажу Тайваню четырёх разведывательно-ударных беспилотников MQ-9 Reaper за $600 миллионов для укрепления обороны острова в разгар напряжённости с Пекином, пишет Le Monde. По информации издания, контракт с американской оборонной компанией General Atomics предполагает поставку четырёх готовых к вооружению дронов MQ-9 Reaper, два наземных и два мобильных пункта управления, системы наведения, радары и системы обработки изображения для распознавания.

В официальном сообщении госдепартамента уточняется, что такая покупка позволит Тайваню «модернизировать свои вооружённые силы и сохранить надёжный оборонный потенциал». Ведомство подчёркивает, что она также позволит острову улучшить потенциал для ответа на существующие и будущие угрозы, предоставив возможности для «разведки, наблюдения и распознавания, выбора цели и удара с земли, моря или под водой».

В статье отмечается, что это уже третья крупная продажа вооружения Тайваню, которую администрация Трампа одобрила за почти три недели. Общая сумма возможных приобретений достигает $4,8 млн. Министр иностранных дел Тайваня в своём заявлении также напомнил о неоднократном приобретении американского оружия и подчеркнул важность этих поставок «оборонительного оружия», которое позволит острову «усилить потенциал и уверенность в защите мира в Тайваньском проливе».

Как рассказывает французская газета, продажа американского оружия является больной темой для Пекина: он предъявляет свои права на остров, которым уже 75 лет руководит конкурирующий режим. Китай обещал ввести санкции против американских компаний Boeing Defense, Lockheed Martin и Raytheon за договоры по продаже вооружения, о которых сообщалось ранее.

Как напоминает Le Monde, Вашингтон разорвал дипломатические отношения с Тайбэем в 1979 году ради признания Пекина. В тот же год, однако, США приняли закон о помощи в обороне острова в случае конфликта и с тех пор остаются его самым могущественным союзником, а также важнейшим поставщиком оружия. Пекин угрожает прибегнуть к силе в случае официального провозглашения независимости в Тайване или внешнего вмешательства, поэтому Соединённые Штаты хотят предоставить острову оборонный потенциал для сдерживания возможного наступления китайской армии. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.07 / Доказана опасность редактирования гена эмбрионов человека

25.10 / N-TV – массовые тесты, меры предосторожности, строгий карантин — причины успеха КНР в борьбе с пандемией

30.08 / «Билайн» подключает eSIM в 16 регионах России

30.06 / 92% украинцев считают, что в меню кафе и ресторанов должен быть украинский язык – опрос

04.09 / Топ-менеджера “ПриватБанка” назначили заместителем главы Нацбанка Украины

19.10 / Джонсон задумался об отставке – премьерской зарплаты не хватает на жизнь

25.08 / Омские врачи готовы передать немецким медикам образцы биоматериалов Навального

13.08 / Собчак указала на ошибку Лукашенко

22.09 / Малышеву заметили на Курском вокзале без защитной маски

19.08 / СТРАНА – ассистент Микки Рурка присмотрел шефу тихое место на украинском кладбище

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска