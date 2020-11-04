wPolityce – польская оппозиция сродни большевикам — в желании захвата власти жертв не считает

04.11.2020, 21:00, Новости дня

Польская оппозиция не намерена ждать до выборов 2023 года, она хочет перенять власть в стране как можно скорее, при этом не оглядываясь на потери в населении, пишет польский журналист Ежи Янович. В статье для портала wPolityce он объясняет, что при помощи массового протеста против запрета абортов в разгар пандемии коронавируса, она в состоянии на самом деле довести своё государство до краха.



Reuters

«Драма и ужас настоящей ситуации заключается в том, что в Польше левые революционеры-нигилисты намерены парализовать своё государство ценой здоровья и жизней сотен тысяч своих соотечественников. Это напоминает действия большевиков, правивших коммунистической Россией в в начале 30-х годов, когда они во имя сохранения власти сознательно «приговаривали к смерти» миллионы невинных людей», — пишет на портале wPolityce польский журналист Ежи Яхович.

Не считая жертв, польские левые, на примере их «преступных российских предшественников», руководствуются исключительно политическими мотивами, цель которых заключается в отстранении от власти партии «Право и справедливость». Они хотят осуществить свой безумный план по уничтожению западной христианской цивилизации, всё ещё царящей в Польше, и заменить её миром анархии, безудержной сексуальной свободы. Польские левые нацелены превратить Европу в континент гедонизма, объясняет автор. Первый шаг на пути построения их нового мира будет заключаться в разрушении старого, не отвечающего требованиям современного человека мира. То есть в совершении политической революции путём демонтажа государства, превращения его в руины, добавляет он.

Путь к эффективному достижению смертельного кризисного состояния функционирования государства можно доказать путём несостоятельности службы здравоохранения. «Чем меньше будет аппаратов ИВЛ для пациентов с коронавирусом, чем меньше будет кроватей для пациентов в больницах, чем меньше врачей и медсестёр смогут ухаживать за больными, тем быстрее наступит состояние агонии государства», — бьёт тревогу автор.

Эту тенденцию легко можно ускорить ростом количества показателей ежедневных заболеваний, которые гарантируют массовые протесты против абортов. Поэтому лидеры «Забастовки женщин» яро призывают участвовать в акциях протеста, подчёркивает он.

Ежи Яхович объясняет, что польская оппозиция не строит планы вперёд на несколько десятилетий. Она хочет перенять власть как можно скорее, даже путём разложения государства, особенно в плане краха системы здравоохранения. Именно поэтому оппозиция так поощряет демонстрации. «Все понимают, что крах здравоохранения немедленно приведёт к экономическому спаду. Это должно привести к поражению правительства и достижению оппозицией своей политической цели. Ей не нужно будет ждать выборов 2023 года. Сегодня никто не знает, в чью пользу будет играть время ещё на протяжении более двух лет», — продолжает автор.

Оппозиция в состоянии объяснить, что она не несёт ответственность за попытки увеличения числа заражённых и смертей от коронавируса — ведь именно правительство во главе с «Правом и справедливостью» вынудило поляков опротестовать решение Конституционного суда путём массового протеста. Да, впрочем они и смогут объяснить это следующей фразой: «Кто-нибудь видел революцию без жертв?», — резюмирует на портале wPolityce польский журналист Ежи Яхович.