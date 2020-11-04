Российский сенатор сыронизировал по поводу избирательных технологий в США

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04.11.2020, 20:48, Новости дня

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству с иронией прокомментировал прошедшие в США выборы и применяемые избирательные технологии.

«По итогам выборов в США необходимо проанализировать «лучшие демократические избирательные технологии», такие как возможность досрочного голосования для десятков миллионов избирателей, в том числе за несколько недель до даты голосования; возможность вскрытия и подсчета бюллетеней до официальной даты голосования; практику голосования по почте», – приводит слова Клишас ТАСС.

К «лучшим демократическим избирательным технологиям» сенатор отнес отсутствие на выборах иностранных наблюдателей, возможность в любое время приостановить подсчет голосов и «многие другие «достижения» современных избирательных технологий».

В США во вторник состоялись всеобщие выборы. На них избирались президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть cената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий. Выборы в США официально завершились закрытием участков на Аляске в 01.00 ночи по Вашингтону (9.00 мск). Подсчет голосов затягивается.

На данный момент штаб Байдена уже успел заявить о победе на выборах. Штаб Трампа потребовал пересчитать голоса в штате Висконсин.



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