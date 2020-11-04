Жители четырех штатов США проголосовали за легализацию марихуаны
04.11.2020, 20:48, Новости дня
По итогам состоявшегося во вторник голосования еще четыре штата США легализуют рекреационное использование марихуаны.
За легализацию марихуаны для людей старше 21 года проголосовали жители Аризоны, Монтаны, Нью-Джерси и Южной Дакоты, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NBC News.
По итогам голосования количество штатов США, в которых разрешено использование марихуаны в рекреационных целях достигло 15, а число проживающих на их территории американцев приблизилось к 110 миллионам.
«Это означает, что приблизительно каждый третий американец вскоре будет проживать в штате, где рекреационная марихуана легализована», – приводит статистику телеканал.
При этом наблюдатели отмечают, что это может привести к изменению законодательства в отношении марихуаны на федеральном уровне, законом которого она запрещена.
Использование марихуаны в медицинских целях разрешено законами 34 штатов США, по итогам голосования последним в их число вошел Миссисипи.
Кроме того избиратели в столице США, Вашингтоне, проголосовали за декриминализацию выращивания, хранения и распространения в некоммерческих целях галлюциногенных грибов.
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