Мнение: “И тут я как будто из последних сил…”

04.11.2020, 20:45, Разное



Это сфальсифицированные выборы в Приморье пару лет назад.



А это выборы в Мичигане и Висконсине.

Вот оно – российское вмешательство.

На выборах в Приморье русские хакеры отрабатывали модель фальсификации американских выборов.

На текущий момент оба кандидата в президенты США заявили, что побеждают.

В Пенсильвании считать голоса собираются аж до пятницы.

Неделя обещает быть веселой.

"С профессией политического социолога покончено. То что происходит – разрушительно для отрасли, где я работаю" (с) Фрэнк Лутц, один из ведущих социологов Республиканской партии.