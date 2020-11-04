 

Мнение: “И тут я как будто из последних сил…”

04.11.2020, 20:45, Разное


Это сфальсифицированные выборы в Приморье пару лет назад.


А это выборы в Мичигане и Висконсине.

Вот оно – российское вмешательство.
На выборах в Приморье русские хакеры отрабатывали модель фальсификации американских выборов.

На текущий момент оба кандидата в президенты США заявили, что побеждают.
В Пенсильвании считать голоса собираются аж до пятницы.
Неделя обещает быть веселой.

"С профессией политического социолога покончено. То что происходит – разрушительно для отрасли, где я работаю" (с) Фрэнк Лутц, один из ведущих социологов Республиканской партии.

Источник: Colonel Cassad



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