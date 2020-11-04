 

Лидия Ермошина получит медаль от Байдена за помощь в организации выборов президента США

04.11.2020, 20:37, Разное

Приглашённая в Соединённые Штаты для обеспечения прозрачности выборов глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина награждена Медалью почёта за «непосильный вклад в развитие демократии». Лидер «демократов» Джо Байден пообещал лично вручит награду функционерке.

Новоизбранный президент отметил инновационный подход Ермошиной и членов белорусского ЦИК к организации выборов президента США. По его мнению, без помощи главы белорусского ЦИК выборы бы прошли непрозрачно и не демократично, позволив остаться у власти расистам и врагам демократии.

«Я присуждаю Медаль почёта мисс Ермошиной за тот колоссальный и великий вклад в демократию нашей страны. Своими советами и стратегиями Ермошина спасла от дискриминации секс-меньшинств, спасла афроамериканцев от расизма, спасла женщин от угнетения. Лидия также дала несколько советов, как поступать с проигравшими на выборах. Мы обязательно воспользуемся ими во имя демократии», — высказался о вручении награды новоизбранный президент США Джо Байден.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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