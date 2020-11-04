Мэром Ивано-Франковска переизбрали Марцинкива

04.11.2020, 20:35, Новости дня

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив переизбран на эту должность на местных выборах 25 октября. Об этом со ссылкой на официальные данные территориальной избирательной комиссии 4 ноября сообщило Общественное.

Марцинкив набрал 84,78% голосов, кандидат от “Европейской солидарности” Петр Шкутяк получил 7,05%. На третьем месте – Наталья Сербин от Украинской галицкой партии (3,56%).

Марцинкив является городским головой Ивано-Франковска с 2015 года.

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками. По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.