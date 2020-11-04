 

В КСУ поступило представление 50 нардепов о неконституционности назначения членов НКРЭКУ

04.11.2020, 20:35, Новости дня

В Конституционный Суд Украины 4 ноября поступило представление 50 народных депутатов относительно соответствия Основному закону указов президента Украины от 29 мая 2018 года и от 29 октября 2019 года о назначении членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Об этом сообщила пресс-служба КСУ.

Нардепы просят признать не соответствующим Конституции назначение семи членов НКРЭКУ: Елены Антоновой, Дмитрия Коваленко, Оксаны Кривенко, Руслана Кайдаша, Ольги Бабий, Валерия Тарасюка и Алексея Магды.

Кривенко, Антонов и Коваленко были назначены пятым президентом Украины Петром Порошенко 29 мая 2018 года.

Четверых членов Нацкомисии – Кайдаша, Бабия, Тарасюка и Магду – 29 октября 2019 года назначил президент Украины Владимир Зеленский.

В числе депутатов, подавших представление в КСУ, – лидер ВО “Батьківщина” Юлия Тимошенко, нардепы от фракций “Слуга народа”, “Оппозиционная платформа – За жизнь”, Европейская солидарность”, группа “Довіра” и внефракционные.

НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработке и захоронении бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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