Комитет Рады поддержал введение штрафов за неношение масок

04.11.2020, 20:35, Новости дня

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять за основу и в целом правительственный законопроект №3891, который предлагает ввести штрафы за пребывание в общественных зданиях и транспорте без масок. Такое решение комитет принял на заседании 4 ноября, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Законопроект поддержали 14 членов комитета.

Во время рассмотрении этого законопроекта на заседании комитета присутствовал министр здравоохранения Максим Степанов. Он отметил, что общее количество составленных протоколов за нарушение карантина составило 24 100. Из них суды приняли решения о взыскании штрафа только в отношении 1146 протоколов.

Министр добавил, что предлагаемый законопроект предусматривает усиление ответственности за неношение масок, а именно введение штрафа от 10 до 15 необлагаемых минимумов, то есть от 170 до 225 грн.

Степанов отметил, что штраф могут взымать непосредственно на месте и исключительно при помощи безналичных платежных устройств.

3 ноября Верховная Рада в первом чтении уже приняла похожий законопроект – он предлагает штрафовать владельцев бизнеса за отсутствие масок у посетителей на сумму от 3400 до 5100 гривен.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 4 ноября в Украине зарегистрировано 420 617 случаев коронавирусной инфекции, из них рекордные 9524 – за последние сутки. Умер уже 7731 пациент с COVID-19, выздоровело в общей сложности 176 404 человека.