Мнение: Африканский сын Петра I, успешные реформы Столыпина и культура несогласия

04.11.2020, 20:20, Разное

1. Биография Абрама Петровича Ганнибала – русского военного инженера 18 века – неожиданно вызвала огромный интерес у западного зрителя. Одно из популярных видео на канале «Короли и генералы», про который я ранее писал, называется «Африканский сын Петра I». Там подробно рассказывают про жизнь предка Александра Сергеевича Пушкина:

https://www.youtube.com/watch?v=I6kn_gYCaWw

Судьба у инженера и вправду получилась яркой: чернокожий мальчик родился в Камеруне, был захвачен в плен и продан в рабство, вывезен в Стамбул, а затем в Петербург. Там он стал любимцем царя-реформатора, который отправил его на учёбу во Францию, где молодой человек вступил в армию и воевал с Испанией, за что и получил прозвище Ганнибал. По возвращению в Россию, после смерти Петра, нашего героя сослали в Сибирь, где он строил укрепления для защиты от монголов в районе Байкала. Затем талантливого деятеля вернули в столицу и его последующая жизнь сложилась довольно благополучно.

Во-вторых, образованный чёрный интеллектуал в Европе XVIII века – это из ряда вон выходящее явление. Да ещё и со столь впечатляющим масштабом деятельности. Такие герои, безусловно, нужны современному Западу, который сейчас бескомпромиссно борется с расизмом.

В комментариях к видео новоиспечённые фанаты Ганнибала настойчиво требуют снять про него сериал. В ответ знатоки пишут, что «Советы» уже сняли фильм 1976 года («Сказ про то, как царь Пётр арапа женил» с Владимиром Высоцким), – но увы, там играет белый актёр, который носит блекфейс, что по современным меркам является тяжёлым расовым оскорблением. Непорядок!

2. Пишут, что реформы Столыпина по всем основным показателям были успешными. Проблема была лишь в том, что террористы-революционеры сначала убили министра, а потом и захватили власть в стране, прервав тем самым ход реформы:

https://lenta.ru/articles/2016/10/03/stolypinmiracle

Несмотря на сопротивление, встреченное Столыпиным во властных кругах, реформа крестьянской общины всё же состоялась. Многими она сейчас называется неудачной, поскольку не сумела предотвратить революцию, но её успех по количественным показателем никаких сомнений не вызывает.

При учёте итогов реформы стоит сразу иметь в виду, что сам Столыпин рассчитывал срок её проведения примерно в 20-25 лет. В 1914 году естественный ход преобразований прервала Первая мировая война. Но даже промежуточные результаты (из-за революции оказавшиеся окончательными) производят сильное впечатление.

Производство зерна в 1913 году примерно на 20 процентов превысило дореформенные показатели и на 30 процентов — сборы в США, Канаде и Аргентине вместе взятых. Во многом это случилось благодаря резкому увеличению площади сельскохозяйственных земель в обороте — более чем на 4 миллиона гектаров.

Увеличилась и интенсивность использования земли. Объем ежегодных закупок сельхозтехники вырос в два с лишним раза. Стремительно росло число агрономов-профессионалов, которых прежде на селе остро не хватало. В 1907-м на всю Россию приходился 141 казенный и 600 земских агрономов. К 1912 году их количество увеличилось до 1400 и 3300 соответственно, то есть почти в восемь раз. В 1905-м на сельскохозяйственных чтениях для обучения крестьян, которые проводили казенные и земские агрономы, присутствовали 32 тысячи слушателей, а к 1912 году это число достигло двух миллионов. Технологический рост в русском сельском хозяйстве неизбежно вел к планомерному повышению урожайности, часто на землях, которые ранее считались негодными.

Более трех миллионов человек из европейской части России выселились за Урал. Часть из них — около 20 процентов — впоследствии уехали домой, что примерно равно количеству вернувшихся европейских эмигрантов в Америку. Одной из основных причин возвращения, помимо адаптации к непривычной среде и природным условиям, стала неготовность участков, выдаваемых переселенцам.

К 1916 году из общины выделилась примерно четверть всех крестьянских хозяйств. При этом заявки на землеустройство подали две трети крестьян. Удовлетворены, впрочем, были менее половины из них. Ход реформы в целом показал, что энтузиазм крестьян превышал готовность государства разбираться с их нуждами и потребностями. Нехватка специалистов-землемеров, к примеру, была столь же актуальной, сколько и недостаток агрономов (несмотря на быстрый рост их числа).

Столыпинские реформы, принятые как консерваторами, так и социалистами в штыки, тем не менее пережили своего создателя. Наиболее интенсивно маховик аграрных преобразований разошелся после убийства Столыпина осенью 1911 года и продолжал, пусть и в замедленном темпе, работать в Первую мировую. Лишь революция и последовавшая за ней радикальная смена общественного строя прервали процесс, рассчитанный, как предупреждал премьер-министр, «на двадцать спокойных лет».

3. Кримсон Альтер точно сформулировал одну из главных политических проблем современной России:

https://t.me/s/crimsondigest

У нас в публичном поле и экспертном сообществе наблюдается жесточайший дефицит культуры несогласия. То есть несогласие есть в астрономических количествах, а его культуры – нет. И это на самом деле колоссальная проблема, которую не очень понятно как решать, да и не занимается этим никто.

Типичный пример: если какой-то инфлюенсер, неважно из какой сферы, который вроде бы является патриотом страны, не согласен с конкретным действием, стратегией или решением правительства (ЦБ, АП, УВП и т.д.), то это несогласие в обязательном порядке сопровождается обвинением соответствующих чиновников, министров, политических администраторов или руководства госкомпаний, в том что они:

– агенты ЦРУ, или

– участвуют в заговоре по развалу России, или

– занимаются коррупцией, или

– все одновременно.

Идея о том, что у вполне патриотичных (т.е. “желающих России добра”) могут быть искренние, но не соответствующие желаниям конкретного инфлюенсера, представления о том что какие-то действия сделают стране хорошо – если и приходят кому-то в голову, то почти никогда не упоминаются в публичном поле. Это очень плохо, потому что закрывает любое пространство реальной экспертной или даже просто общественной конструктивной дискуссии, ибо она сразу же переходит в формат взаимных личных обвинений и выяснения кто тут агент ЦРУ.

Забавно, но мы сейчас наблюдаем в США абсолютно аналогичную деградацию (они догоняют нас на дне и пробивают его с точки зрения качества общественной дискуссии), только там теперь любое несогласие по каким-то практическим вопросам оформляется в виде личной разборки на тему “кто тут агент Путина” или “кто тут расист”.

Как мы знаем из истории, одним из спусковых крючков Февральской революции стали всевозможные дикие обвинения в адрес Николая II и его жены. Впоследствии комиссия Временного правительства пришла к выводу, что они не были ни предателями, ни немецкими агентами, но было уже поздно.

Обвинение политических оппонентов в том, что они непременно предатели и коррупционеры, закрывает возможность для нормального диалога и конструктивного обсуждения чего бы то ни было. Когда оппозиция не просто требует от представителей власти уйти и передать бразды правления, но ещё и угрожает последующими посадками и расстрелами, разумеется, диалог уже невозможен.