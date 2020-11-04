“Передать “привет” от вас Г.?”: Яна Кошкина прозрачно намекнула на отношения с Гариком Харламовым

04.11.2020, 20:17, Разное

Популярная актриса Яна Кошкина разместила на своей странице в Instagram публикацию, в которой, позируя на пикантном фото, прозрачно намекнула на отношения с комиком Гариком Харламовым. Пост знаменитости вызвал неоднозначные отзывы от подписчиков.

Публикация включила в себя пару фотоснимков, снятых в одном ракурсе, на котором Яна Кошкина позирует сидя на мягком диване, облаченная в легкое черное платье с цветочным принтом с накинутым на него коричневым пиджаком. При этом фасон платья красавицы выполнен так, что открывает взору зрителя довольно внушительную часть её роскошного бюста. Изображения телезвезда сопроводила весьма интригующей тирадой: “Сдала подружка… Фото – её рук дело, в тот момент, когда неожиданно кое-кто позвонил! Передать “привет” от вас Г.?”.

Примечательно, что часть подписчиков принялась гадать, кому же принадлежит упомянутый красоткой “инициал”, и пришла к единому мнению, что Кошкина имеет в виду известного комика Гарика Харламова. Ведь именно с ним, по мнению многих СМИ, артистку связывают романтические отношения. Впрочем, абсолютно большинство поклонников предпочли традиционно восхититься красотой и грациозностью своей любимицы. За день публикация набрала более 70 тысяч “лайков”.