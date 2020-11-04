 

“Передать “привет” от вас Г.?”: Яна Кошкина прозрачно намекнула на отношения с Гариком Харламовым

04.11.2020, 20:17, Разное

Популярная актриса Яна Кошкина разместила на своей странице в Instagram публикацию, в которой, позируя на пикантном фото, прозрачно намекнула на отношения с комиком Гариком Харламовым. Пост знаменитости вызвал неоднозначные отзывы от подписчиков.
Публикация включила в себя пару фотоснимков, снятых в одном ракурсе, на котором Яна Кошкина позирует сидя на мягком диване, облаченная в легкое черное платье с цветочным принтом с накинутым на него коричневым пиджаком. При этом фасон платья красавицы выполнен так, что открывает взору зрителя довольно внушительную часть её роскошного бюста. Изображения телезвезда сопроводила весьма интригующей тирадой: “Сдала подружка… Фото – её рук дело, в тот момент, когда неожиданно кое-кто позвонил! Передать “привет” от вас Г.?”.

Примечательно, что часть подписчиков принялась гадать, кому же принадлежит упомянутый красоткой “инициал”, и пришла к единому мнению, что Кошкина имеет в виду известного комика Гарика Харламова. Ведь именно с ним, по мнению многих СМИ, артистку связывают романтические отношения. Впрочем, абсолютно большинство поклонников предпочли традиционно восхититься красотой и грациозностью своей любимицы. За день публикация набрала более 70 тысяч “лайков”.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.07 / Ученые заявили о мутации коронавируса в более заразный штамм

23.09 / Названы два фактора снижения летальности от коронавируса

03.07 / Цветы розы – путь к богатству

20.10 / Мнение: Свергнутые

07.10 / Врач объяснил причину резкого похудения Бабкиной и Нетребко

09.07 / Мнение: О падении великой легенды

27.06 / Мнение: Неправильные победители

27.08 / В организации крупного лесного пожара под Анапой обнаружен украинский след 

15.10 / Мнение: О пенсионных планах Путина

24.06 / Князь Альбер и княгиня Шарлен с детьми на праздновании Дня святого Иоанна в Монако

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска