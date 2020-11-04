Мнение: Солидаризм

04.11.2020, 20:15, Разное

В этом году "дню народного единства" особенно не повезло, так как основная новость – это, конечно, выборы в США и даже дежурные бодрые речевки кому положено заканчиваются сбеганием спикера в интернет, где он черпает информацию о гораздо более актуальном событии.

День народного единства и согласия был, конечно, выдуман просто по близости дат. Нужно было закрыть тему с 7 ноября и нарисовать какой-то другой праздник где-то в это же время. Поэтому нашли вот это. И хотя контекст вполне благообразен – кто же будет протестовать против праздника освобождения Москвы от оккупантов-поляков (с датами там, конечно, есть некоторый разнобой), но современное наполнение даты 4 ноября выглядит крайне неблагозвучным.

Проблема в том, что так и не отвечен вопрос – единство кого с кем? Ограбленного с вором? Бабушки, которая не вписалась в рынок с Чубайсом? Или загнанных сегодня в ковидный концлагерь с его охранниками?

Солидарность – это, вообще-то говоря, довольно скользкая штука. Неважно, что мы разные, важно, что мы – немцы (итальянцы, белые и так далее) Между нами есть некоторые разногласия, но мы едины. Потому что мы – банда! Неважно почему, важно – едины. И вот здесь у любой солидаристской идеологии возникает системный сбой. Да, какое-то время можно сплотиться против внешнего врага. Но в том и проблема, что солидарность вообще работает только против врага. Как наступает мир – сразу выясняется, что между Чубайсом и бабушкой разница интересов абсолютна. И совместить их невозможно ни при каких обстоятельствах.

Интерес Путина к солидаристским идеям, а проще говоря – к фашизму – очевиден. Ему нужно легитимизировать право воров грабить страну и народ. Поэтому мы всегда с кем-то воюем. То с террористами, то с либералами, то снова с террористами. Фоном мы всегда воюем с Западом. Сейчас беспощадная война с вирусом. Ответ прост – фашизм сплачивает только в борьбе. В повседневной жизни, в развитии или в конструктивном ключе фашизм не работает. Вот прямо сейчас азербайджанская нация (равно как и армянская) едины в борьбе друг с другом. Но когда война закончится, азербайджанцы вспомнят, что у них практически ничего общего с кликой Алиева нет, и если бы не война, то вопросы к Алиеву возникли бы уже достаточно давно. Но – война. А на войне неприятные вопросы откладываются на потом. Логично, что потом нужно будет снова с кем-то бороться, а потом – еще с кем-то. И вопросы откладываются, а клика продолжает править. В своих интересах, но совсем не в интересах народа. И не только в Азербайджане, а везде, где власть начинает использовать солидаризм в качестве базовой идеи.

Мы-разные. И это очень хорошо. Потому что только разность потенциалов создает движение тока. В мертвом болоте только пузыри всплывают с неприличным звуком. В остальном оно – мертвое. Поэтому стремление к единству, пусть даже это и выглядит пафосно – это путь в болото. Наоборот – необходимо создавать условия для существования и взаимного сосуществования разных групп и разных людей. Создавать гармонию и баланс с бережным отношением именно к разности. Пресекая любые попытки сломать баланс в чью-либо пользу, пусть даже это будут дружки и подельники нашего президента.

Хождение колоннами и призывы к креплению единства вместе с ненавистью к любому инакомыслию – это путь в никуда. Собственно, именно в него сегодня мы и пришли под вывеской фашистской идеи фальшивого "единства".