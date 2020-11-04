В ЕС одобрили новые санкции против Белоруссии

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04.11.2020, 20:08, Новости дня

Постоянные представители 27 стран-членов Евросоюза согласовали новый пакет санкций в отношении властей Белоруссии.

«Послы одобрили новый черный список, в который входят представители властей, включая Александра Лукашенко», – передает ТАСС со ссылкой на источник в делегации одной из стран в Совете ЕС.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел 27 стран Европейского союза договорились наложить санкции на президента Белоруссии Александра Лукашенко.

ЕС официально ввел в действие санкционный список по Белоруссии, в который вошли 40 человек, исключая Лукашенко. После этого минфин США объявил о введении санкций в отношении восьми белорусских чиновников, включая главу МВД Юрия Караева и секретаря ЦИК Елену Дмухайло.



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