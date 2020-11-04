Байден побил исторический рекорд на выборах

04.11.2020, 20:08, Новости дня

Кандидат от демократов Джо Байден уже получил наибольшее количество голосов избирателей на выборах президента в истории Соединенных Штатов, сообщили на телеканале CNBC.

Согласно данным телеканала Fox News, Джо Байден уже получил 69 786 232 голоса и на данный момент лидирует в президентской гонке, передает РИА «Новости».

Отмечается, что Байден побил рекорд бывшего президента США Барака Обамы, установленный в 2008 году.

Как пишет издание The Hill, явка на выборы президента США в 2020 году стала рекордной за 120 лет, согласно предварительным данным проекта United States Election Project.

По предварительным данным, в 2020 году в голосовании в США приняли участие 160 млн граждан, что составило 66,9%, передает RT.

Более высокий показатель ранее был зафиксирован только в 1900 году, когда явка на президентские выборы в США составила 73,7%.

Ранее Трамп посчитал «очень странным», что за ночь в некоторых штатах под руководством демократов, где ранее лидировал действующий президент, вышел вперед Джо Байден.

Кандидат в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии Джо Байден обходит Трампа важном для победы в штате Мичиган на 0,2%. На момент обработки 94% бюллетеней Байден набирает 49,3%, Трамп – 49,1%.

Байден упрочил положение в штатах Мичиган и Висконсин. В Висконсине по результатам обработки 95% бюллетеней у Байдена 49,6% голосов избирателей, у Трампа – 48,9%. До этого сообщалось, что демократ опережал республиканца на 0,3 п. п.

Мичиган входит в сравнительно небольшое число колеблющихся штатов – тех, где до последнего нет ясности, какая партия и какой кандидат одержат верх на выборах. Победа здесь дает кандидату 16 голосов выборщиков из 270 необходимых, чтобы стать президентом.

Выборы в США официально завершились закрытием участков на Аляске в 01.00 ночи по Вашингтону (9.00 мск). На фоне голосования в США начались новые беспорядки.

К 3 ноября на выборах в Соединенных Штатах досрочно проголосовали более 100 млн человек, что является рекордным показателем в американской истории.