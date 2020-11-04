Почему женщины участвовали в дуэли голыми?

04.11.2020, 20:21, Разное

Самой легендарной женщиной-дуэлянткой была Жюли де Мопен, родившаяся во Франции в 1670 году. Она имела врождённые мужские наклонности, которые, впрочем, не мешали кокетливой мадемуазель быть весьма творческой натурой и свободно совмещать поединки с карьерой оперной певицы.

Неукротимая Жюли

Воспитанием Жюли занимался отец — Гастон д’Обиньи, главный конюший королевского двора Людовика XIV и одновременно секретарь графа д’Арманьяка. Д’Обиньи считал, что его дочь должна уметь постоять за себя. Поэтому вместе с рисованием и танцами юная барышня д’Обиньи училась фехтованию и верховой езде.

Когда Жюли было 15 лет, граф д’Арманьяк сделал её своей любовницей, а чтобы ввести девушку в высшее общество, подыскал ей в мужья дворянина из одной французский колонии, некоего де Молена. Супруг большую часть жизни проводил в Новом Свете, а Жюли осталась в Париже.

Статус замужней женщины и отсутствие супруга дали Жюли новое ощущение неограниченной свободы: при дворе Жюли кокетничала направо и налево с каждым встречным кавалером.

Во время одной из тренировок по фехтованию Жюли познакомилась с бароном Сераном и сбежала с ним в Марсель, потому что его обвинили в убийстве своего противника на дуэли, которые были запрещены.

Однако деньги у влюблённых скоро закончились, и они стали выступать в трактирах, устраивая публичные бои на шпагах. Жюли при этом переодевалась в мужской костюм и фехтовала в паре с Сераном. Естественно, женщина, умеющая великолепно владеть шпагой, привлекала к себе всеобщее внимание, так что отбоя от зрителей не было. Как-то один из зрителей даже заявил, что Жюли — на самом деле юноша, потому что дама не может так мастерски управляться с оружием. Возмущённая Жюли тут же отшвырнула шпагу и подняла рубашку, чтобы ни у кого не осталось сомнений в её принадлежности к женскому полу.

Но спустя какое-то время Серан ей надоел, а вместе с ним и все остальные мужчины, и мадам де Мопен переключила своё внимание на дам.

Её выбор пал на некую блондинку, которая, скорее всего, приняла её за мужчину, поскольку Жюли часто ходила в мужском костюме. Родителям девицы не пришлось по душе такое «нетрадиционное» увлечение их дочери, и они отправили её в монастырь. Жюли последовала за своей дамой сердца. Одна из монахинь как раз скончалась, и де Мопен положила её труп в кровать своей возлюбленной, после чего обе сбежали из монастыря.

Их роман продолжался три месяца, после чего девица надоела ветреной Жюли, и та её бросила. Но вскоре Жюли за непристойное поведение приговорили к сожжению на костре.

Узнав о приговоре, Жюли пустилась в бега и стала зарабатывать на жизнь, снова выступая в кабаках и трактирах, но на этот раз уже пением. У неё было очень редкое женское контральто — самый низкий женский голос. Как-то её услышал старый спившийся актёр Марешал, который за несколько месяцев сделал Жюли настоящей оперной певицей.

Вернувшись в Париж, Жюли бросилась к своему бывшему любовнику — графу д’Арманьяку, умоляя его отменить её смертный приговор. Граф уладил её конфликт с законом, и вскоре мадам де Мопен стала звездой Парижской оперы.

Жюли обожали зрители и поклонники, но были и завистники. Один из них, Луи-Голар Дюмени, в прошлом повар, выбившийся в солисты благодаря своему голосу, как-то грубо ответил мадам де Мопен. Жюли, не привыкшая спускать обидчикам, заявила, что «это дело не закончится здесь».

После спектакля Жюли переоделась в мужчину, встретила Дюмени на улице и вызвала его на дуэль, а когда тот отказался, со всей силы ударила его тростью и отобрала часы и табакерку. На следующий день побитый Дюмени всем говорил, что на него напали грабители, избили и обокрали. Этого и надо было Жюли. Она подошла и заявила:

— Дюмени, ты подлый трус и лжец! Это я тебя побила! Ты отказался со мной драться, поэтому я тебя хорошенько отдубасила!… Вот доказательство!…

И под громкий хохот окружающих она вернула опозоренному Дюмени часы и табакерку.

«Очарованные» шпагой

11 сентября 1693 года де Мопен блистала в роли Дидоны в опере «Дидона и Эней». После окончания спектакля она по привычке переоделась в парадный мужской камзол и отправилась на бал в королевский дворец.

На балу она начала флиртовать с некой молодой дамой.

Одно время мадам Мопен была звездой парижской оперы пригласила её на танец, после которого позволила себе поцеловать её в губы. Дама возмутилась, стоявшие рядом кавалеры встали на её защиту, принимая Жюли за развязного молодого повесу.

Они вызвали Жюли на дуэль, на что получили от неё немедленный высокомерный ответ: «К вашим услугам, господа!».

Все четверо вышли в сад, где мадам де Мопен обнажила шпагу и пронзила ею одного из мужчин на месте. Двое других бросились на неё, но тут же были заколоты недрогнувшей женской рукой. После этого неукротимая Жюли, как ни в чём ни бывало, вернулась на бал.

Однако свидетели ссоры заметили, что вернулась она одна. Не укрылось это и от короля. Его величество подозвал её к себе и воскликнул: «Это опять ты, негодница Ля Мопен?… Я наслышан о твоих проделках!… Разве ты не слышала про мой эдикт о запрете дуэлей?».

Бесстрашная женщина сняла парик, распустив по плечам свои роскошные каштановые волосы, и упала на колени перед королём. Людовик был так поражён её дерзостью, что велел выдать ей охранную грамоту. Однако, в обмен на помилование, он навсегда запретил ей пускать в ход шпагу, заметив, что будет вполне достаточно её женских чар.

Однако есть и другая версия этих же событий, согласно которой Мопен, опасаясь королевского гнева, бежала в Брюссель. Там она стала любовницей курфюрста Баварии и в Париж вернулась, только получив королевское прощение.

Где окончила свои дни эта неукротимая женщина, история умалчивает. Ходили слухи, что после очередного романа Жюли де Мопен впала в глубокую депрессию, в 1705 году оставила сцену и ушла в монастырь, где 2 июля 1707 года скончалась в возрасте 37 лет.

Интересно, что с течением времени дамские дуэли не только не вышли из моды, но, наоборот, стали ещё изощрённее. Скоро поединки между женщинами перешагнули границы Франции и распространились по всей Европе. Разъярённые дамы не останавливались ни перед чем: смазывали острия шпаг ядом, стреляли на поражение, пока одна из них не была убита или хотя бы ранена.

При этом до нас дошла некоторая пикантная деталь женских дуэлей: на шпагах дамы дрались топлес, то есть обнажёнными до пояса. Во-первых, узкое женское платье стесняло движения, а во-вторых, в те времена считалось, что попавшая в рану ткань платья может занести в неё инфекцию.

Докатились женские дуэли и до России. Даже сама Екатерина Великая не стала исключением в этом явлении.

Поединки Екатерины II

В июне 1744 года две юные 15-летние принцессы что-то не поделили между собой, заперлись в спальне и стали выяснять отношения на шпагах. Правда, до крови дело не дошло, поскольку девочки очень боялись поранить друг друга.

Одна из них в будущем стала императрицей Екатериной II, а другой была её троюродная сестра Анна Людвига Ангальтская.

Был случай, когда Екатерину II чуть было не вызвал на дуэль её собственный муж, Пётр III. Слабовольный супруг был раздражён тем, что Екатерина держит себя при дворе слишком гордо и независимо. Он решил её образумить, вошёл к ней в покои и наполовину вынул из ножен шпагу.

Видя это, Екатерина заявила, что в таком случае ей тоже потребуется шпага. Поняв, что супруга его не боится, Пётр III спрятал оружие обратно в ножны, но история на этом не закончилась. Екатерина ответила на этот вызов по-своему: в результате дворцового переворота Пётр III был убит, а Екатерина взошла на престол.

Именно после этого по России прокатилась волна женских дуэлей, пик которых пришёлся на 1765 год. В этот год было назначено 20 дамских поединков, причём в восьми из них секунданткой была сама Екатерина II.

Так что опасно вставать у женщины на пути, особенно если в руках у неё сверкает шпага.