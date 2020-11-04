Эксперты назвали 7 простых правил для ярких фото в любую погоду

04.11.2020, 19:59, Разное

Даже самой технологичной камерой при определенных условиях можно сделать фото неудовлетворительного качества. Эксперты рассказали о 7 простых правилах для создания ярких фотоснимков в любую погоду.

В первую очередь, специалисты рекомендуют снимать природные детали. Это поможет создавать композицию даже при «плоском» свете. Листва, отражения в лужах или фактура деревьев имеют невероятную фотогеничность. В таких случаях лучше использовать высокое разрешение камеры для максимальной детализации любых видов текстуры. Также важно отмечать геометрию объектов, стильные минималистичные кадры создадут контраст и линии, диагонали и симметрию. При плохой погоде удачные снимки можно сделать в атмосферных местах, музеях, помещениях с дизайнерским интерьером, магазинах антиквариата. В такой ситуации подойдет как общий план, так и макросъемка для крупных деталей.

Качественные и яркие фото можно сделать и не выходя из дома, использовав для этого пледы, керамику, гирлянды, свечи и любые другие красивые вещи, которые придадут изображению особый шарм. Для отсеивания лишних деталей интерьера следует воспользоваться камерой с двойным зумом. Так же, не покидая квартиры, можно создавать портреты домочадцев, в этом поможет режим задействования автотаймера. Эффектный образ дополнят аксессуары и интерьерные «изюминки». При ярком солнце можно использовать ткани с пайетками, которые будут давать блики. Лучше не уходить для селфи вглубь помещения, а из настроек выбрать автофокус и диафрагму порядка ƒ/2,0.

Широкоугольная камера предназначена для «растягивания» перспективы и передачи эффекта пространства. Однако этот эффект можно применять и для комичных фотографий, в которых пропорции будут намерено искажены. В любую погоду и время года не лишним будет использовать возможности выбора цветовой гаммы. В любой камере смартфона есть множество фильтров, с мягким или холодным светом, передающими атмосферу осени или, скажем, весны. Если добавить к ним интеллектуальный режим обработки фото, получится настоящий шедевр.