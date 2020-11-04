Эксперт назвал признаки тайной слежки через веб-камеру

04.11.2020, 19:59, Разное

Эксперт сферы высоких технологий Арсений Щельцин рассказал, как определить наличие слежки через веб-камеру. Владелец подобного устройства может и не догадываться об этом, потому важно знать признаки шпионажа.

Главными доказательствами ведения слежки является «зависание» устройства при включении и выключении. Также подобные проблемы могут наблюдаться при подключении устройства к интернету. В ряде случаев владелец может также обнаружить на нем сторонние программы, которые он на него не устанавливал. Это тоже сигнализирует о ведущейся через камеру слежке за обладателем гаджета.

Избежать риска шпионской слежки можно, если соблюдать простые правила. Прежде всего, необходимо своевременно обновлять антивирусные программы для загрузки самых актуальных версий. Благодаря им, заверяет Арсений Щельцин, можно вовремя выявить и не допустить проникновения стороннего программного обеспечения.

Кроме того, как пишет «Политэксперт», для недопущения утечки информации с камер, целесообразно использовать аналоговую «закрышку» к устройству. Вовремя выявленные признаки слежки и меры по предотвращению подобных действий помогут избежать многих неприятных последствий.