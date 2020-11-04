 

Процессор Qualcomm Snapdragon 875 уступил Kirin 9000 по графической производительности

04.11.2020, 19:55, Новости дня

Современные процессоры конкурирующих между собой разработчиков сравнивать все труднее, отмечают эксперты техноблога Digital Chat Station. В данном случае пришлось провести полномасштабное тестирование новых Qualcomm Snapdragon 875 и Kirin 9000, но и оно не позволило сделать однозначные выводы.

Так, графика на последней модели Kirin чуть лучше, чем у Qualcomm, хотя принципиальной разницы между ними нет, утверждают специалисты. «Ядерный» анализ и вовсе не позволяет определить победителя в схватке технологических гигантов.

В принципе, обычный пользователь не должен заметить никакой разницы в работе устройств, созданных на одном или другом процессоре. Скорее всего, выбор будет делаться уже по цене и по приверженности к тому или иному бренду.



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