У летучих мышей обнаружены зачатки пророческих способностей

04.11.2020, 19:55, Новости дня

Ученые говорят, что спастись от преследования летучей мыши – это фантастическая задача, выполнить которую практически невозможно. Давно известно, как они ориентируются в пространстве. Но как оказалось, рукокрылые обладают еще и отличными аналитическими способностями, позволяющими моделировать события и делать достаточно точные прогнозы.

Специалисты из Университета Джона Хопкинса после ряда исследований пришли к выводу, что аналитический склад ума летучей мыши помогает ей добывать пищу. Крошечный зверек «вычисляет» будущие действия других субъектов не хуже профессионального шахматиста.

В частности, рукокрылые во время экспериментов демонстрировали способность не только предугадывать движения своих жертв, но и с большой точностью определять, в какой момент они выйдут из укрытия.