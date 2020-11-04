 

Марка Kia сертифицировала новый Kia Picanto для России

04.11.2020, 19:55, Новости дня

Известный южнокорейский бренд Kia объявил о прохождении сертификации на новый минивэн Kia Picanto для рынка России.

Отличить новую модификацию не составит особого труда по форме радиаторной решетки, а также красным тонам на кузове. Кроме того, автомобиль имеет стильную светодиодную оптику и усовершенствованные задние фонари нового типа. На центральной консоли применили увеличенный дисплей мультимедийного комплекса с новыми опциями.

Что касается технических параметров, то новая модель получила 1-литровый бензиновый агрегат на 67 л.с. мощности. Данный автомобиль появится и в улучшенной модификации с мотором на 1,2 литра с мощностью 84 л.с. Пока точная дата появления в продаже в РФ неизвестна.



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