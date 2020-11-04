Названы отличия в возвращении обоняния при гриппе и коронавирусе

04.11.2020, 19:53, Разное

Врачи заявили, что существуют определенные отличия в возвращении обоняния после перенесенного гриппа и коронавируса. Несмотря на то, что заболевания являются похожими, они протекают по-разному.

Вирусные инфекции провоцируют воспалительный процесс в слизистых полостях горла и носа. Оседая на мягких тканях, патогены начинают распространяться, заставляя болезнь прогрессировать. Этот процесс неизбежен при слабом иммунитете. Симптоматика может быть схожей: головная боль, дискомфорт в горле, высокая температура, кашель, насморк.

В Роспотребнадзоре отмечают, что ОРВИ развивается постепенно. У заболевшего повышается температура, начинается насморк, чихание, кашель, боль в горле. Чаще всего негативные симптомы уходят на 7-10 день. Если говорить о гриппе, то он начинается внезапно. Его характеризует сухой отрывистый кашель, а температура может подняться до 40 градусов. Пациенты в основном жалуются на боль в горле, озноб, заложенность носа без слизистых выделений. Усталость человек может чувствовать до двух недель, не исключены тошнота, рвота, проблемы со стулом.

При гриппе пропадает обоняние и чувство вкуса. Этот процесс происходит из-за повреждения клеток, ответственных за данные функции. Также может наблюдаться отек слизистой оболочки или же общая интоксикация, которая является выраженной. В целом обоняние в данном случае, как и при ОРВИ, возвращается быстро.

В случае с коронавирусом поступают самые различные данные. Иногда обоняние и вкус возвращались к пациенту через полтора месяца. При COVID-19 являются более выраженными признаки интоксикации, быстрее развивается дыхательная недостаточность.