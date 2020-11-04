Диетолог Кораблева объяснила, почему можно есть на ночь

04.11.2020, 19:53, Разное

Диетолог Ольга Кораблева объяснила, почему можно есть на ночь. По ее словам, поздний ужин никак не связан с набором веса.

Продукты, которые человек ест вечером, не являются более калорийными, нежели аналогичная пища, съеденная днем. Существует миф, что поздний ужин трансформируется в жир, поскольку во время сна не тратится энергия. На самом деле лишнего веса не будет, если не переесть или же перестать употребления слишком много углеводов. В список вредных продуктов попали черный хлеб, отруби, горох, капуста и фасоль.

Замедление работы всех органов во время сна составляет не более 20%. Опираясь на эти данные, можно сделать вывод, что лучше держать баланс калорий, чтобы не переедать. Сам по себе организм довольно легко адаптируется к режиму дня. Нужно установить четкое время приемов пищи.

Те, кто едят поздно, зачастую имеют вредные привычки. Например, во время просмотра фильма люди употребляют фастфуд. После трудового дня у некоторых существует привычка поощрения себя сладким, колбасой, газировкой, выпечкой. Однако нужно помнить, что эта пища тяжело переваривается, а также она возбуждает нервную систему.

Перекусить на ночь можно омлетом, творогом или же йогуртом, орехами. Тогда человек быстро уснет, у него не будет ощущения тяжести в животе, пишет портал «РИА Новости».