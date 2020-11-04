 

“Я вырвалась”: Ксения Собчак похвасталась подписчикам путешествием на отдых

04.11.2020, 19:53, Разное

Популярная ведущая Ксения Собчак разместила на своей странице в Instagram публикацию, в которой пояснила фолловерам о своем путешествии на отдых. Пост знаменитости вызвал массу восторженных отзывов от подписчиков.
Публикация телезвезды включила в себя пару фотоснимков и короткий видеоролик. На первом фото Ксения Собчак позирует в салоне самолета в компании своего сына Платона, на втором – уже в одиночестве, задумчиво вглядывающейся в иллюминатор. Более оптимистичным оказалось видео. В нем знаменитость вскидывает радостно руки вверх, восклицая эмоционально: “Я вырвалась, ура!”. Коллаж красотка сопроводила небольшой тирадой: “Выражение лиц идеально подходит к вопросу “Ребят, а может все-таки в Сочи?”. Впрочем, летит ли она на российский черноморский курорт или в другое место, Собчак прямо не упомянула.

Фолловеры ведущей поддержали радостные эмоции хозяйки аккаунта и пожелали ей приятных впечатлений на отдыхе. Отдельно поклонники отметили наследника любимицы, заявив, что он “чудесный”. За четверть суток публикация набрала более 150 тысяч “лайков”.



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