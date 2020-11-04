Штаб Байдена заявил о победе на выборах

04.11.2020, 19:49, Новости дня

Штаб кандидата в президенты Соединенных Штатах от Демократической партии Джо Байдена сообщил о победе на прошедших 3 ноября выборах.

«Мы побеждаем на выборах, мы выиграли выборы. И мы будем защищать эти выборы», – передает РИА «Новости» слова советника штаба политика адвокат Боба Бауэра.

Также в штабе заявили, что не беспокоятся по поводу возможного обращения представителей президента Дональда Трампа в Верховный суд по поводу исхода выборов.

«Не знаю, что это мог бы быть за иск, сложно представить, чтобы это дело имело какой-то смысл. Но если они хотят так или иначе поднять что-то до Верховного суда, вероятно, они могут сделать это. Мы об этом не беспокоимся», – сказал он.

В штабе Байдена рассчитывают, что демократ одержит победу в ключевых штатах Мичиган (16 выборщиков) и Пенсильвания (20 выборщиков).

«Мы рассчитываем победить в Мичигане. Байден опережает примерно на 12 тыс. голосов. Еще больше голосов будет обработано сегодня, мы ожидаем что итоги будут известны сегодня, и мы рассчитываем, что мы одержим победу в этом штате», – сообщил он.

Также в штабе считают, что Байден одержит победу в еще одном ключевом штате – Пенсильвании.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии Джо Байден обходит Трампа важном для победы в штате Мичиган на 0,2%. На момент обработки 94% бюллетеней Байден набирает 49,3%, Трамп – 49,1%.

Байден упрочил положение в штатах Мичиган и Висконсин. В Висконсине по результатам обработки 95% бюллетеней у Байдена 49,6% голосов избирателей, у Трампа – 48,9%. До этого сообщалось, что демократ опережал республиканца на 0,3 п. п.

Мичиган входит в сравнительно небольшое число колеблющихся штатов – тех, где до последнего нет ясности, какая партия и какой кандидат одержат верх на выборах. Победа здесь дает кандидату 16 голосов выборщиков из 270 необходимых, чтобы стать президентом.

Выборы в США официально завершились закрытием участков на Аляске в 01.00 ночи по Вашингтону (9.00 мск). На фоне голосования в США начались новые беспорядки.

К 3 ноября на выборах в Соединенных Штатах досрочно проголосовали более 100 млн человек, что является рекордным показателем в американской истории.