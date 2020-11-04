В Австрии признали ошибку в передаче данных из Словакии на венского стрелка

04.11.2020, 19:49, Новости дня

Вена признает ошибку в передаче от спецслужб Словакии австрийской контрразведке данных о боевике, пытавшемся купить боеприпасы незадолго до теракта в столице Австрии, сообщил глава австрийского МИДа Карл Нехаммер.

«В последние часы появилась информация о том, что словацкая спецслужба за некоторые время до теракта проинформировала ведомство по защите конституции (контрразведка при МВД) о преступнике, который, предположительно, хотел купить боеприпасы. Далее, очевидно, что-то пошло не так в коммуникации», – передает слова Нехаммера ТАСС.

Министр сообщил, что предложит Совету национальной безопасности учредить независимую следственную комиссию с целью изучения инцидента. «Где надо проконтролировать, чтобы мы могли лучше защитить нашу систему от опасных лиц», – подчеркнул он.

Нехаммер сообщил, что, по версии следствия, венский террорист действовал один. К такому выводу следователи пришли, проанализировав видеозаписи свидетелей теракта. По словам министра, сейчас правоохранители изучают людей из ближайшего окружения боевика, задержанных во вторник. Он уточнил, что им от 18 до 28 лет и все они имеют «мигрантское прошлое». Задержанных подозревают в участии в террористической организации, сказал Нехаммер.

Напомним, в Вене в понедельник произошла стрельба в шести местах, в том числе рядом с синагогой. Четыре человека погибли, 22 получили ранения, среди них один полицейский. Один из стрелявших был ликвидирован полицией, он был сторонником группировки «Исламское государство*» (ИГ*, запрещена в России). Как сообщили в полиции, стрельбу устроили несколько хорошо вооруженных человек.

Власти Австрии назвали произошедшее терактом. Населению рекомендовано избегать общественных мест. В городе продолжается масштабная силовая спецоперация по розыску второго преступника и возможных сообщников.

Ответственность за теракт в Вене взяло на себя ИГ* (запрещено в России).