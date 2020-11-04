 

Ученые выявили у умерших пациентов с COVID-19 необычные повреждения легких

04.11.2020, 19:49, Разное

Ученые из Королевского колледжа Лондона, которые сотрудничали с итальянскими коллегами, выявили у умерших пациентов с COVID-19 необычные поражения легких. Исследования были опубликованы в научном издании The Lancet eBioMedicine.
Благодаря новым фактам исследователи зафиксировали уникальные характеристики SARS-CoV-2 и объяснили, почему некоторые больные страдают от «длительного COVID» с одышкой и ощущением усталости. Некоторые пациенты столкнулись не только с потерей вкуса и обоняния, свертыванием крови, но и могли испытывать последствия коронавирусной инфекции месяцами.

Ученые проверили органы более 40 больных, которые скончались от COVID-19 в итальянской больнице Триеста в начале пандемии. Были взяты образцы почек, легких, печени и сердца, чтобы изучить, как вирус проявляет себя при попадании в организм. Оказалось, что у многих пациентов было обширное повреждение легких с глубоким нарушением нормальной структуры органа. Исследователи установили, что у тех, кто умер от COVID-19, респираторная ткань превратилась в фиброзный материал.



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