Названы продукты, которые нельзя запивать кофе

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04.11.2020, 19:49, Разное

Ученые назвали продукты, которые не рекомендуется запивать кофе, так как это является вредным для организма. Такие привычки могут служить пусковым механизмом для развития ряда патологий.
Результаты проведенных исследований показывают, что нельзя запивать кофе жирные блюда, поскольку не исключен резкий скачок уровня сахара в крови. Глюкоза повышается в два раза больше, нежели обычно. В связи с этим есть риск развития сахарного диабета второго типа.

Уровень сахара в крови полностью здорового человека увеличивается на 32%, если он употребляет жирную еду. Рост глюкозы в крови может наблюдаться в течение некоторого периода времени после употребления вредной пищи. Показатель возрастал на 65%, когда в течение пяти часов после трапезы испытуемые выпивали две чашки кофе.

Насыщенные жиры мешают нормальному усвоению глюкозы. Это нарушение только усугубляет употребление напитков с кофеином. Не рекомендуется запивать кофе жареную картошку, сладости, гамбургеры.



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