 

Критики назвали наиболее провальный турецкий сериал 2020 года

04.11.2020, 19:49, Разное

За 2 месяца до конца года турецкие кинокритики уже определили самый худший проект. Речь идёт о сериале «Слово чести», снятом известным режиссером Джевдетом Мерджаном.
Главную роль в киноленте сыграл довольно известный турецкий актер Толгахан Сайышман. Впрочем, несмотря на имя режиссера и актерский состав, зрители довольно прохладно оценили «Слово чести». Более того, речь идёт о довольно дорогостоящем проекте, ведь для съемок был арендован большой остров: там был построен целый город. Критики среди главных причин провала называют «сюжетные дыры».

По их мнению, зритель будет сопереживать персонажу, если спроецирует их жизнь на себя, но этого не происходит, поэтому сюжет является неестественным. В итоге сериал «Слово чести» стал и самым дорогим турецким проектом 2020 года, и самым убыточным.



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