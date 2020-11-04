Ефремов решил поставить пьесу «Авария»

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04.11.2020, 19:48, Новости дня

Актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП в центре Москве, планирует организовать на базе клуба СИЗО-5 тюремный театр, рассказал рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

«Он мне рассказал, что хотел бы остаться в хозотряде на должности разнорабочего. По словам Ефремова, в СИЗО есть замечательный клуб, в котором имеются все условия для создания русского тюремного театра, спектакли которого будут иметь не только развлекательную, но и воспитательную составляющую», – передает ТАСС слова правозащитника.

Как сообщил Мельников, актер надеется, что его знакомые будут давать концерты и проводить киновечера в московских изоляторах. Кроме того, представитель ОНК рассказал о творческих увлечениях Ефремова в камере: по его словам, артист вместе с сокамерниками читает сейчас современную пьесу «Авария».

В четверг Мосгорсуд смягчил приговор  Ефремову на полгода – до 7,5 лет. Теперь, когда приговор вступил в законную силу,его могут этапировать в колонию уже в ближайшие недели. Юрист Сталина Гуревич, объясняя газете ВЗГЛЯД причину смягчения приговора Ефремову, заявила, что «на суд подействовало то, что Ефремов выплатил компенсацию».



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