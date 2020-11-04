Путин провел телефонный разговор с Лукашенко
04.11.2020, 19:48, Новости дня
Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
«Телефонный разговор Лукашенко и Путина завершился только что. Ждем подробности», – сказано в сообщении Telegram-канала «Пул первого».
Ранее Лукашенко заявил, что внешняя политика Белоруссии будет иметь многовекторный характер, однако Минск никогда не отвернется от Москвы.
В конце октября белорусский лидер в ходе беседы с госсекретарем США Майком Помпео заявил, что РФ является главным союзником Минска.
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