 

Путин провел телефонный разговор с Лукашенко

04.11.2020, 19:48, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

«Телефонный разговор Лукашенко и Путина завершился только что. Ждем подробности», – сказано в сообщении Telegram-канала «Пул первого».

Ранее Лукашенко заявил, что внешняя политика Белоруссии будет иметь многовекторный характер, однако Минск никогда не отвернется от Москвы.

В конце октября белорусский лидер в ходе беседы с госсекретарем США Майком Помпео заявил, что РФ является главным союзником Минска.



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