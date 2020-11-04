 

Обнаружена блуждающая в межзвездном пространстве планета-изгой

04.11.2020, 19:36, Разное

Астрономы обнаружили в межзвездном пространстве планету-изгой, сопоставимую размерами с Землей и Марсом. Находку ученые описали в статье, опубликованной в научном журнале Astrophysical Journal Letters.

Несколько лет назад ученые представили доказательства существования большого числа планет-изгоев, свободно двигающихся в межзвездном пространстве и не привязанных к какой-нибудь звезде. Однако обнаруженная в созвездии Стрельца планета OGLE-2016-BLG-1928 — самая маленькая из открытых ранее. Подобные небесные тела невозможно увидеть с помощью традиционных методов, поскольку они не вращаются вокруг своего солнца и поэтому не могут быть обнаружены по тени, которую они отбрасывают на другие звезды, а также не выделяют никакого излучения.

Обнаруженный объект астрономы смогли найти благодаря методу «гравитационного микролинзирования», позволяющему определить, насколько сильно сила притяжения планет-изгоев искривляет проходящий мимо них свет от других звезд. Созданные исследователями модели говорят о том, что масса OGLE-2016-BLG-1928 может быть средней между массами Земли и Марса.

Астрономы предполагают, что такие свободно плавающие планеты могли образоваться из плотного газа и пыли вокруг звезд, а затем были выброшены из своих родных планетных систем из-за гравитационного взаимодействия с другими космическими телами. Они отмечают, что их открытие показало возможность обнаружения планет-изгоев с помощью наземных телескопов и позволит в будущем найти десятки подобных небесных тел.

Ранее астробиологи Колледжа Альбион в штате Мичиган (США) нашли новое подтверждение тому, что жизнь появилась на Земле в результате падения небесных тел. Они подвергли образцы гликольальдегида воздействию ударного давления, сравнимого с давлением, возникающим при падении кометы. Оказалось, что вещество, которое является предшественником аминокислот и сахара рибозы, сохраняет структуру и целостность даже в таких экстремальных условиях. Это подтверждает теорию о том, что органические вещества, необходимые для появления жизни, могли попасть на Землю вместе с космическими телами, «пережив» столкновение с планетой.



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