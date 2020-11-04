ВОЗ: Количество заражений коронавирусом в мире за неделю превысило 3,3 миллиона

04.11.2020, 19:20, Разное

Всемирная организация здравоохранения пишет о новой статистике заражений коронавирусом. По данные экспертов ВОЗ, за последние семь дней количество заболевших на планете превысило 3,3 миллиона.

Число пациентов, у которых был диагностирован Covid-19, за почти год с момента появления первого больного увеличилось в геометрической прогрессии. Из вспышки регионального характера заболевание переросло в пандемию. После первой волны коронавируса и некоторого затишья наступила вторая волна. В странах Европы снова готовятся к введению строгого карантина.

Как сообщают представители ВОЗ, количество нововыявленных заболевших SARS-CoV-2 выросло до 3,3 миллиона человек за неделю. Со слов представителя организации в Российской Федерации Мелиты Вуйнович, сейчас планета шагнула в критический этап пандемии. Особенно неутешительные показатели статистки распространения заболевания в странах Северного полушария. По состоянию на первое ноября во всем мире зафиксировано порядка 46 миллиона пациентов с коронавирусом.

При этом умерли от опасного заболевания 1,3 миллиона человек, за последнее время только на европейском континенте прирост инфицированных составил 1,7 миллиона. В последний день октября 2020 года было выявлено рекордное число заболевших за сутки, почти 536 тысяч человек. Такая тенденция, пишет «Слово и дело», развития летального недуга может повлечь за собой повторение локдауна, заставив весь мир снова вернуться к удаленной работе и временному закрытию многих форм бизнеса.