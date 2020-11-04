“Быстро выздоравливают”: Ученые обнаружили группу долго сохраняющих антитела пациентов с COVID-19

04.11.2020, 19:20, Разное

Американские исследователи в ходе исследования обнаружили группу пациентов с COVID-19, отличающихся весьма перспективной выработкой антител к коронавирусу на долгий срок. По словам исследователей, представители данной категории больных также имели склонность к быстрому выздоровлению.

В научной работе ученых, представляющих Университет Бригама Янга (США), приняли участие почти сотня человек из Бостона, излечившиеся от COVID-19 в период с марта по июнь текущего года. Отмечается, что пятеро американцев из указанной группы были госпитализированы, другие же выздоравливали в домашних условиях. Образцы крови всей группы были проанализированы медиками, при этом измерялся ряд антител против коронавируса, в том числе – иммуноглобулин-G (IgG). После первых анализов больных разделили на две подгруппы: в первую вошли пациенты, поддерживающие уровень вирус-специфического IgG на протяжении нескольких недель, во вторую те, кто их быстро потерял. В итоге было обнаружено, что, в целом, большинство исследуемых продемонстрировало тенденцию к существенному снижению уровней IgG за три-четыре месяца. Однако около 20% пациентов, напротив, показали стабильное продуцирование антител и даже определенное их увеличение за аналогичный же период. Также исследователи отметили, что люди из данной категории имели более краткосрочные симптомы COVID-19 по сравнению с остальными. При этом для них было характерно присутствие отличий в популяциях Т-клеток памяти и В-клеток – двух типов, играющих ключевую роль в иммунной памяти и защите.

“Мы обнаружили подгруппу людей, которые быстро выздоравливают, сохраняя при этом уровни вирус-специфических антител после COVID-19. Вид иммунного ответа, который мы наблюдаем у этих людей, немного похож на инвестирование в страховой полис – это способ иммунной системы добавить потенциальный уровень защиты от будущих встреч с вирусом”, – объяснил один из авторов исследования, доктор Дуэйн Веземанн. Ученые анонсировали продолжение научной работы, ведь, по их словам, выяснение причин такой перспективной выработки антител у упомянутых людей может помочь как в изыскании эффективных способов лечения COVID-19, так и в понимании иммунной системы в целом. Об этом пишет Cell.