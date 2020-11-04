Ученые: Психическое заболевание можно предсказать по уровню ушной серы

04.11.2020, 19:20, Разное

Британские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили особенности симптоматики ряда психических заболеваний людей. Выяснилось, что прогноз о наличии психического нездоровья можно построить по уровню серы в ушах.

Отправной точкой исследования ученых, представляющих Лондонский институт когнитивной неврологии (Великобритания), стало стремление найти физиологические проявления организма, демонстрирующих уровень кортизола – “гормона стресса”, обусловливающего проблемы с психикой. В частности, доктор Херайн-Вивес, один из авторов исследования, заявил, что современная диагностика в этом отношении зачастую довольно субъективна, поскольку не основывается на измеряемых величинах. С другой стороны, уровень кортизола может быть измерен по анализу крови, но в данном случае диагностика может быть изначально сопряжена со стрессом, вызванным забором крови, что может спровоцировать ложноположителный результат. В ходе исследования, в котором приняли участие 37 британцев, экспертами были получены данные, позволяющие утверждать, что в ушной сере человека содержатся ингредиенты, конкретно сигнализирующие об уровне кортизола в организме.

К слову, Херан-Вивес в одном из более ранних исследований установил, что уровень гормона стресса можно также измерить, используя человеческие волосы. Однако специалист отметил, что для качественного анализа необходимы волосы длиной не менее 3 см, а некоторые пациенты не горят желанием расстаться с прической либо являются лысыми. Об этом пишет BBC.com.