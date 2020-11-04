 

«Люди вложились»: Сорос объяснил, почему Трамп не может стать президентом США

04.11.2020, 19:02, Разное

Известный финансист Джордж Сорос в эфире американского телеканала CNN рассказал, почему у действующего президента США Дональда Трампа нет шансов быть переизбранным на второй срок.

«Проблема Трампа в том, что он не учитывал в период своего президентства интересы крупнейших налогоплательщиков США — транснациональных компаний. В итоге ещё год назад было принято решение, что большой бизнес поддержит кандидата от Демократической партии. Борьба, конечно, будет напряженная, где-то может быть даже пересчитают голоса и результаты кандидатов будут отличаться на доли процентов, но новым президентом однозначно будет Джо Байден. Люди вложились и терять свои инвестиции никто не собирается», — отметил Сорос.

Официальные итоги голосования пока не подведены, но предварительные результаты подсчёта голосов свидетельствуют о победе Байдена в ключевых штатах.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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