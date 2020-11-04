Александр Лукашенко и Дмитрий Песков торжественно откроют российско-белорусский форум «Усы дружбы»

04.11.2020, 18:37, Разное

Первый российско-белорусский форум «Усы дружбы», намеченный на 4 декабря в Минске, откроют президент Белоруссии Александр Лукашенко и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

– На Беларусь и Россию сейчас оказывается колоссальное внешнее давление, поэтому нам важно показать всему международному сообществу, что мы и сами с усами и прогнуть нас не получится. Наши народы объединяет не только совместная история и язык, но и миллионы людей, гордящихся своими щекотушками. Это настоящее славянское братство, готовое дать достойный ответ на любые внешние вызовы, — подчеркнули в оргкомитете форума.

В программе форума запланирована работа нескольких тематических секций в том числе «Усатые мужчины и бородатые женщины: культурные факторы различия восточной и западной цивилизаций», «Усы — естественный барьер на пути распространения коронавируса».