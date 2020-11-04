Личные вещи пропавшего сооснователя Skillbox нашли на пляже в Сочи

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04.11.2020, 18:31, Новости дня

На сочинском пляже были найдены личные вещи пропавшего в ночь на 1 ноября сооснователя и программного директора онлайн-университета Skillbox Игоря Коропова, рассказали правоохранители.

«Действительно, на пляже в Сочи обнаружены личные вещи: рюкзак и телефон бизнесмена, а также самокат, очевидно, взятый в аренду», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых органах.

Как отмечается в сообщении, к поискам Коропова подключились поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» и сотрудники МЧС. Кроме того, задействованы волонтеры и местные жители. Поиски ведутся также в акватории Черного моря, для чего привлечены четыре водолаза. Результатов пока нет.

Напомним, Коропов в ночь на 1 ноября вышел из отеля и направился в сторону пирса Нижнеимертинского порта. С тех пор его местонахождение неизвестно.

В 2020 году он стал победителем рейтинга самых перспективных россиян до 30 лет по версии журнала Forbes в категории «Предприниматели».



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