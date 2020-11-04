Алиев заявил о взятии под контроль семи сел в Карабахе

04.11.2020, 18:31, Новости дня

Вооруженные силы Азербайджана взяли под контроль семь населенных пунктов Нагорного Карабаха, сообщил президент страны Ильхам Алиев.

«Победоносная азербайджанская армия освободила от оккупации села Миряк, Кавдар Джабраильского района, села Мешедиисмайыллы, Шафибейли Зангиланского района, Башарат, Гаракишилер, Гарачаллы Губадлинского района», – написал Алиев в Twitter.

Обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей.

После этого Ереван и Баку снова решили объявить перемирие с полуночи 18 октября, через некоторое время стороны опять обвинили друг друга в нарушении перемирия.

С утра 26 октября в Карабахе вступил с силу третий режим прекращения огня с момента обострения конфликта. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжаются.