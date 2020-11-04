Шустер: За коррупцию в военной сфере и фальсификацию лекарств я бы ввел смертную казнь

04.11.2020, 18:30, Новости дня

За коррупцию в военной сфере и фальсификацию медикаментов в Украине надо ввести смертную казнь. Такое мнение в эфире программы “БАЦМАН” главного редактора интернет-издания “ГОРДОН” Алеси Бацман выразил телеведущий, журналист Савик Шустер.

“И руки, и ноги, и голову. Я считаю, что за коррупцию в военной сфере, когда ты продаешь оружие врагу, от которого погибают твои люди, конечно, ты не имеешь права жить… В этом случае я бы ввел смертную казнь. И я бы еще ввел смертную казнь за фальшивые медикаменты. Потому что это тоже массовое убийство собственных граждан”, – отметил он.

Шустер добавил, что не видит другого способа решения проблемы.

“Потому что я иначе это остановить не могу. Ни с точки зрения войны, ни в ситуации с лекарствами. Поэтому я обязан показать. И не имеете права жить. Если вы решили, что вы производите фальшивые лекарства и выносите их на рынок и знаете, что люди, которые нуждаются в этом препарате, получат плацебо, то в этот момент вы не имеете права жить. Все”, – подчеркнул он.

Шустер: Порошенко разрушил четыре года моей жизни к чертовой матери! Но он же верующий человек. Придет справедливость. Полный текст интервью

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube