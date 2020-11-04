 

Мнение: Исламский фактор

04.11.2020, 18:29, Разное

В Вене – трехдневный траур, после побоища, устроенного нелюдями, прикрывающимися исламом.

Канцлер Австрии Себастьян Курц выступил с заявлением, пообещав активизировать борьбу с радикальным исламизмом, но подчеркнул, что нападение  нелюдей  — «это не борьба христиан с мусульманами или борьба с мигрантами. Это борьба между цивилизацией и варварством».

Вот подтверждение словам Курца. Настоящими героями той трагической ночи стали два парня-мусульманина, уроженцы Турции, боец смешанных единоборств (MMA) Микаил Озен и его друг Реджеп Гюльтекин ( на снимке – слева).

Когда парни услышали первые выстрелы, не спрятались, не бросились наутек, а направились туда, откуда раздавались выстрелы.

Парни вынесли с места побоища трех раненных, включая полицейских. Даже когда Реджап и сам был ранен, за медицинской помощью он обратился только тогда, когда увел пожилую женщину в безопасное место.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу написал в своем Twitter: «Терроризм — это общий враг всего человечества. Чтобы справиться с этим бедствием, необходимо искреннее международное сотрудничество».

Вспомнил турецкий министр и своих земляков: «Вчера вечером в Вене было два героя. Реджеп Тайип (Гюльтекин) и Микаил (Озер) сделали то, что должен был сделать настоящий турок и мусульманин!».

Прав турецкий министр!

Фотографии отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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