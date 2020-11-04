 

В результате засухи леса на Земле могут обновиться на 70%

04.11.2020, 17:55, Новости дня

Климат на Земле меняется, и нас ожидают засушливые несколько десятилетий, утверждают ученые. Эти метаморфозы автоматически приведут к изменению растительности. В частности, нынешние леса обновятся примерно на 70%.

При этом десятая часть деревьев просто исчезнет, предупреждают специалисты. Людям придется привыкнуть к виду высохших лесных массивов, на месте которых только с течением времени вырастут новые породы деревьев.

По мнению европейских исследователей, на континенте вместо обыкновенной сосны вырастут дубы. В других уголках планеты также ожидаются серьезные видоизменения, которые затронут не только растительный, но и животный мир, а также сельское хозяйство. Остановить данный процесс человечество не в силах.



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