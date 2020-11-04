Финалисты “Большой перемены” отметили День народного единства

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04.11.2020, 17:43, Разное

Всех финалистов объединил праздник творчества и спорта “Город мастеров”. На шести площадках одновременно прошли 34 творческих и познавательных мастер-класса.

Кружок робототехники представил созданные в лагере “Артек” разработки, а вожатые научили конкурсантов “Большой перемены” известным танцам. В рамках акции “Россия в единстве” финалисты создали из 1,5 тысячи лент огромный триколор.

“Артек” смело можно назвать Россией в миниатюре, отметил директор международного детского центра Константин Федоренко. “Здесь приходит понимание настоящей дружбы, ощущение счастья – жить в большой и сильной стране”, – сказал он.

Финал “Большой перемены” проходит с 31 октября по 5 ноября. Конкурс является проектом президентской платформы “Россия – страна возможностей”.

Победителями стали 600 школьников. 300 одиннадцатиклассников получат по миллиону рублей и пять баллов к портфолио при поступлении в вуз. 300 учащихся 9-10 классов – 200 тысяч рублей на образование и покупку полезных гаджетов. А 20 школ получат по два миллиона рублей.

Все финалисты смогут поехать в “Артек”. Подготовившие победителей педагоги получат по 150 тысяч рублей, путевку в отель “Мрия” и возможность пройти образовательные курсы.



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