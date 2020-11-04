Отоларинголог рассказал о поражении голосовых связок после коронавируса

04.11.2020, 17:20, Разное

Медики выявили новые осложнения, возникающие после перенесенного пациентом коронавируса. Как пояснил отоларинголог Джонатан Авив, Covid-19 поражает голосовые связки.

За короткое время вспышка коронавируса переросла из внутригосударственной проблемы в Китае до пандемии мирового масштаба. При этом то и дело медики разных стран сообщают об обнаружении новых симптомов, мутаций и осложнений заболевания. В этот раз американские исследователи сообщают о ранее неизвестных последствиях перенесенного больным коронавируса.

Ряд пациентов обратился к врачам с необычными симптомами, из-за странных приступов одышки у них повреждались нервы голосовых связок. Из-за повреждения нерва, отвечающего за регулирование речи, у человека отмечается затруднение дыхания. Причем подобное наблюдается даже если больной молчит. Джонатан Авив, работающей в больнице Mount Sinai, США, объяснил данный симптом. При разговоре у любого человека открываются голосовые связки в конце предложения. Благодаря этому говорящий может перевести дух после произнесенных слов.

В случае с вылечившимися от Covid-19, у них после перенесенной инфекции связки могут не открыться. Уже третье или четвертое предложение у таких людей вызывает одышку из-за закрытия дыхательных путей. Отоларинголог предупреждает, что выявленный синдром не является критичным и не может быть поводом для паники. Подобные проблемы, как пишет «Инфореактор», решаются обычными логопедическими техниками.