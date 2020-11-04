Танцующую в клетке Анастасию Волочкову сравнили с «огромным страусом»

04.11.2020, 17:20, Разное

В своем микроблоге Instagram Анастасия Волочкова показала фрагмент постановки «Клоун и балерина», во время которого она танцует в клетке. Балерина описала все сложности этого номера, однако подписчики не оценили ее старания и сравнили с «огромным страусом».

Недавно Анастасия Волочкова открыла комментарии в своем личном блоге, после чего хейтеры не упускают возможности, чтобы ей написать. В номере под названием «Клетка» балерина находилась в замкнутом пространстве, показывая свою знаменитую растяжку. Она призналась, что элементы на подвесах дались ей очень тяжело. По словам танцовщицы, выступление зависело не только от ее навыков и координации, но и от скорости вращения металлической клетки и от лебедочника. После репетиций у нее ноги были в синяках и ранах, но 44-летняя балерина об этом не жалеет. Анастасия Волочкова попросила зрителей, которые были на спектакле, высказать свое мнение по поводу выполнения данного элемента постановки.

Многие фолловеры начали критиковать знаменитость за неповоротливость, грузность и возраст, посоветовав навсегда покинуть сцену. Некоторые комментаторы возмутились, что она рассказывает о синяках и травмах. По их словам, они должны видеть красоту и изящество, а не знать «подноготную» репетиций. Хейтеры сравнили ее со «страусом» и считают, что для балета Анастасия Волочкова уже слишком тяжеловесна. Вначале артистка пыталась отвечать недоброжелателям и советовала им обратить внимание на собственную жизнь. Она считает, что многие завидуют ее успеху, поэтому и пишут негативные отзывы. Нашлись поклонники, которые поддержали балерину, отметив, что она – невероятно трудолюбивый человек.