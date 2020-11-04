Максим Галкин показал поклонникам окрестности своего замка в деревне Грязи

04.11.2020, 17:20, Разное

В своем микроблоге Instagram Максим Галкин показал подписчикам вид на свой замок с озера. Юморист поставил хэштег #чемтебенешвейцария, подчеркнув, что в деревне Грязи очень красивая природа.

Судя по виднеющимся крышам домов, которые расположены рядом с особняком Галкина и Пугачевой, у звездной пары весьма состоятельные соседи. Как рассказывал артист, название деревни не имеет ничего общего с тем, что на самом деле открывается их взору. Данная местность может похвастаться чистотой, свежим воздухом и красивыми лесами. Супруг Примадонны уверен, что это место идеальное для того, чтобы растить и воспитывать детей. Пара взвешивала все эти факты перед тем, как поселиться там.

Максима Галкина удивляет тот факт, что некоторые представители туристических агентств устраивают для желающих целые экскурсии в деревню Грязи. Туристы могут посмотреть на замок юмориста и Аллы Пугачевой только издалека. Кроме этого, возведен достаточно высокий забор, который скрывает все происходящее во дворе. Однако некоторые любопытные готовы за это платить. Поэтому артист иногда показывает поклонникам видео, на которых демонстрирует свои владения.